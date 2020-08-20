Генпрокуратура проверит подготовку школ к 1 сентября

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Генпрокуратура поручила региональным прокурорам оценить готовность школ к новому учебному году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В преддверии нового учебного года генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам субъектов провести проверки на предмет готовности школ к 1 сентября и принять дополнительные меры по обеспечению прав детей при организации образовательного процесса", – сообщили в Генпрокуратуре.

Особое внимание специалисты уделят обеспечению безопасности в школе на фоне распространения коронавирусной инфекции, также они проверят соблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году. Данное правило будет введено с целью профилактики коронавируса. В то же время детям носить средства индивидуальной защиты необязательно.

Школьные линейки 1 сентября 2020 года в Минпросвещения разрешили проводить, однако решение по ним должно исходить из конкретной эпидемиологической обстановки в регионе. В частности, в московских школах не будут организовывать линейки, о чем рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы также сообщил, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.

