В Москве началось массовое тестирование на COVID-19 сотрудников образовательных учреждений

07:31
Фото: AP/TASS/Pavel Golovkin
В Москве перед началом учебного года начали обязательное массовое тестирование сотрудников образовательных учреждений на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Она подчеркнула, что тестирование для всех сотрудников образовательных учреждений станет бесплатным. Оно будет проводиться до 1 сентября.
"Все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке пройдут тестирование", – заявила Ракова.
Заммэра отметила, что всего тестирование охватит порядка 180 тысяч человек, задействованных в образовательном процессе в столице. Так, мероприятие затронет все школы, детские сады, а также учреждения профессионального образования.
Специалисты будут проводить тестирование путем иммуноферментного анализа. Такой метод позволяет выявлять не только носителей вируса, но и граждан, обладающих иммунитетом к COVID-19.
Таким образом, будет определен уровень иммунизации рабочих коллективов. Кроме того, в течение первых двух рабочих недель они будут протестированы методом полимеразной цепной реакции.
Ракова добавила, что сотрудников, чьи тесты на коронвирус покажут положительный результат, не допустят к работе. Такие работники останутся дома под наблюдением врачей.
Ранее стало известно, что занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате. При этом обучение будет проходить с соблюдением санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на случай локальных заражений COVID-19 в школах Москвы отработаны онлайн-форматы. Градоначальник отметил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабильна.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: