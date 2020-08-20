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Общество

07:31

В Москве началось массовое тестирование на COVID-19 сотрудников образовательных учреждений

город общество дети образование безопасность

Фото: AP/TASS/Pavel Golovkin

В Москве перед началом учебного года начали обязательное массовое тестирование сотрудников образовательных учреждений на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она подчеркнула, что тестирование для всех сотрудников образовательных учреждений станет бесплатным. Оно будет проводиться до 1 сентября.

"Все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке пройдут тестирование", – заявила Ракова.

Заммэра отметила, что всего тестирование охватит порядка 180 тысяч человек, задействованных в образовательном процессе в столице. Так, мероприятие затронет все школы, детские сады, а также учреждения профессионального образования.

Специалисты будут проводить тестирование путем иммуноферментного анализа. Такой метод позволяет выявлять не только носителей вируса, но и граждан, обладающих иммунитетом к COVID-19.

Таким образом, будет определен уровень иммунизации рабочих коллективов. Кроме того, в течение первых двух рабочих недель они будут протестированы методом полимеразной цепной реакции.

Ракова добавила, что сотрудников, чьи тесты на коронвирус покажут положительный результат, не допустят к работе. Такие работники останутся дома под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате. При этом обучение будет проходить с соблюдением санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на случай локальных заражений COVID-19 в школах Москвы отработаны онлайн-форматы. Градоначальник отметил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабильна.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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