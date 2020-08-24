Всех работников сферы образования Москвы протестируют на COVID-19 до начала учебного года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице всех работников сферы образования протестируют на COVID-19 до начала учебного года, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва – единственный регион, который протестирует на коронавирус 100% работников сферы образования до начала учебного года", – сообщила вице-мэр.

Ракова пояснила, что тестирование на коронавирус будут проходить учителя, клининговые компании, охранники и все, кто имеет доступ в школу.

"В общей сложности порядка 180 тысяч человек. По итогам результатов ИФА-анализом определят иммунитет среди учителей. По предварительным данным, он ниже среднего по городу и составляет 14,5%. Это еще раз подтверждает необходимость дополнительных мер защиты", – рассказала Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что родители вместе с детьми также могут до начала образовательного процесса сдать тесты на COVID-19.

Ранее Сергей Собянин рассказал о дополнительных требованиях, которые должны будут соблюдать столичные школы. Он отметил, что в образовательных учреждениях будет чаще проводиться уборка, а контакты школьников между собой будут сведены к минимуму.

Мэр Москвы заявлял, что весь класс будет переводиться на дистанционное обучение в случае, если у одного из учеников будет выявлен коронавирус. Собянин уточнил, что количество классов, которые будут переведены на такой формат учебы, будет зависеть от числа заболевших.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что в России не планируется заменять очные занятия дистанционными. Он отметил, что ситуация с коронавирусом, которая вынудила прибегнуть к онлайн-формату, лишь подчеркнула ценность школы и традиционной системы образования.