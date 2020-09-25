Родители школьников рассказали о главных недостатках дистанционного обучения

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Медленное интернет-соединение, неполадки со стороны образовательных сервисов и низкую цифровую грамотность педагогов назвали основными недостатками дистанционной учебы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса семей из крупных российских городов.

Исследование, в котором приняли участие 15 тысяч семей, предоставлено центром компетенций EdCrunch University на базе НИТУ МИСиС.

"Наиболее серьезными недостатками в дистанционном образовании родители считают низкое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%) и низкую цифровую грамотность учителей (20%), низкую мотивацию учащихся (10%) и недостаток качества цифрового контента (7%)", – следует из опроса.

Как рассказали ученые, в период самоизоляции в РФ каждый день проводили порядка трех миллионов уроков вне школ. Опрос, по итогам которого нашли недостатки учебы на "удаленке", организовали с 1 по 20 сентября в городах с численностью населения более одного миллиона человек. При этом использовался метод поточной выборки.

Выяснилось, что 72% опрошенных родителей убеждены, что учебу дома нельзя сравнить с обучением в школе. Среди причин для такого мнения, согласно опросу, отсутствие у преподавателей возможности следить за порядком в классе.

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