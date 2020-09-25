Родители школьников рассказали о главных недостатках дистанционного обучения

10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Медленное интернет-соединение, неполадки со стороны образовательных сервисов и низкую цифровую грамотность педагогов назвали основными недостатками дистанционной учебы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса семей из крупных российских городов.
Исследование, в котором приняли участие 15 тысяч семей, предоставлено центром компетенций EdCrunch University на базе НИТУ МИСиС.
"Наиболее серьезными недостатками в дистанционном образовании родители считают низкое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%) и низкую цифровую грамотность учителей (20%), низкую мотивацию учащихся (10%) и недостаток качества цифрового контента (7%)", – следует из опроса.
Как рассказали ученые, в период самоизоляции в РФ каждый день проводили порядка трех миллионов уроков вне школ. Опрос, по итогам которого нашли недостатки учебы на "удаленке", организовали с 1 по 20 сентября в городах с численностью населения более одного миллиона человек. При этом использовался метод поточной выборки.
Выяснилось, что 72% опрошенных родителей убеждены, что учебу дома нельзя сравнить с обучением в школе. Среди причин для такого мнения, согласно опросу, отсутствие у преподавателей возможности следить за порядком в классе.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как организовать рабочее место школьника.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: