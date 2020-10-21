В МГУ проведут курс по оказанию первой помощи в условиях пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский государственный университет имени Ломоносова проведет онлайн-курс, посвященный особенностям оказания первой помощи в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"31 октября заканчивается запись на открытые полноценные образовательные программы от ведущих преподавателей, ведущих ученых МГУ, на которых впервые научат оказывать первую помощь в условиях пандемии коронавируса", – заявили в пресс-службе вуза.

В университете подчеркнули, что специалисты учреждения расскажут об особенностях действий в чрезвычайных ситуациях, в том числе из-за масштабного распространения инфекций. Лекцию на эту тему представит профессор факультета фундаментальной медицины Сергей Царенко.

На сегодняшний день программы дополнительного образования в МГУ прошли уже около миллиона слушателей, как отметили в пресс-службе вуза.

Ранее Московский государственный университет имени Ломоносова объявил, что перевод студентов на удаленку рассматривается исходя из эпидситуации на каждом отдельном факультете. Полностью дистанционно с 19 октября работает только юридический факультет.

