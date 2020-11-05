Глава омского Минздрава Солдатова отправлена в отставку после инцидента со скорыми

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Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку главу министерства здравоохранения региона Ирину Солдатову после инцидента с машинами скорой помощи.

"Это решение взвешенно, принималось по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения после нашей проверки и проверки Росздравнадзора после инцидента 27 октября", – написал губернатор в Instagram.

Бурков уточнил, что главная задача властей – делать все, чтобы такие инциденты не повторялись.

Солдатову назначили на пост главы омского Минздрава 2 апреля.

Ночью 27 октября две машины скорой помощи привезли больных в тяжелом состоянии к зданию Минздрава региона. Медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Позднее больных госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи № 2.

В скором времени министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил провести проверку этого инцидента. На время проверки отстранили от работы заместителя министра регионального ведомства Анастасию Малову.

На сегодняшний день в России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.