Губернатор Омской области отстранил от должности замглавы Минздрава

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Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову до окончания служебного расследования, сообщает RT.

Такое решение он принял после инцидента со скорыми в Омске, где медики не могли госпитализировать пациента с коронавирусом более 10 часов.

Инцидент произошел 27 октября. Две машины скорой помощи, перевозившие пациентов с подозрением на коронавирус, приехали к зданию министерства здравоохранения региона из-за того, что больницы отказывались принимать пациентов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил провести проверку после инцидента. По словам Мурашко, во время подъема заболеваемости респираторными инфекциями регионы должны уделять максимум внимания организации оказания как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи, а также четко выстраивать маршрутизацию.

Он добавил, что при высокой нагрузке на сеть все работники и руководители системы здравоохранения должны работать на обеспечение оказания гражданам качественной и доступной медицинской помощи.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 43,3 миллиона случаев COVID-19, свыше 1,157 миллиона человек скончались. В России выявлено 1 547 774 случая коронавируса, вылечились 1 158 940 человек, скончались 26 589.