В Омске скорая привезла больных COVID-19 к зданию Минздрава

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В Омске две машины скорой помощи, перевозившие пациентов с подозрением на коронавирус, приехали к зданию министерства здравоохранения региона. Это произошло из-за того, что больницы отказывались принимать пациентов, сообщает портал NGS55.

"Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут", – заявила медик.

Как передает РБК со ссылкой на Минздрав Омской области, машины скорой помощи действительно приезжали.

"Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения", – говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается напряженная ситуация с коронавирусом. Она подчеркнула, что в стране должны вводиться адекватные меры по борьбе с инфекцией.

С 28 октября в России начинает действовать обязательный масочный режим. За несоблюдение данных правил предусматривается ответственность.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 43,3 миллиона случаев COVID-19, свыше 1,157 миллиона человек скончались. В России выявлено 1 547 774 случая коронавируса, вылечились 1 158 940 человек, скончались 26 589.