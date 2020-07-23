Тверские врачи спасли женщину с полным поражением легких из-за коронавируса

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Врачи Тверской областной больницы спасли пациентку с коронавирусом со 100-процентным поражением легких. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это стало возможно при помощи методики экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Отмечается, что у женщины была выявлена тяжелая пневмония, полное поражение легких и тяжелая дыхательная недостаточность. Пациентка 14 суток была подключена к аппарату ЭКМО, который насыщает кровь кислородом. Сейчас она уже начала самостоятельно ходить.

Методику применяют при пневмониях, отравлении продуктами горения и при пересадке сердца и легких, передает сайт "Аргументы и факты". Специальный насос прибора берет на себя работу сердца по перекачиванию крови, а мембранный оксигенатор выполняет газообмен легких.

Глава Владимирской области Владимир Сипягин ранее заявил, что в регионе был выявлен повторный случай коронавируса. По его словам, один из медиков региона заразился коронавирусной инфекцией второй раз в течение двух месяцев.