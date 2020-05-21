Самолет с грузом аппаратов искусственной вентиляции легких прибыл в РФ из США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Американский военный самолет С-17 с грузом аппаратов искусственной вентиляции легких прибыл во Внуково, сообщает ТАСС.

Всего США собираются передать России 200 аппаратов ИВЛ. 50 из них вошли в первую партию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Штаты направляют их на безвозмездной основе, так же как и ранее поступила Россия по отношению к США. Помимо этого, в апреле Россия передала США партию медицинских принадлежностей.

Впервые Дональд Трамп предложил свою помощь по доставке аппаратов ИВЛ в РФ в середине апреля. Американский лидер заявлял, что окажет помощь и другим странам.

1 апреля российские самолеты с медоборудованием были отправлены в США. Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что угроза пандемии затрагивает весь мир, поэтому борьба с коронавирусом должна осуществляться совместно.

Позднее Дональд Трамп поблагодарил Россию за оказанную США гуманитарную помощь. В частности, он назвал российский медицинский груз "приятным жестом Путина".