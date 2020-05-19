Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей

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Американские и швейцарские ученые выяснили, что есть группа людей, которая может быть невосприимчива к коронавирусной инфекции нового типа. Об этом говорится в исследовании в журнале Nature, сообщает "Газета.ру".

По их словам, это люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году. Исследователи полагают, что заражение вирусом SARS-CoV позволяет человеческому организму выработать антитела, нацеленные на белок (S-белок). Он отвечает за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки.

В США успешно испытали на людях созданную вакцину от COVID-19. Речь о препарате, испытания которого начались 16 марта. В испытаниях участвовали 45 человек. Как объяснили специалисты, у людей, принимавших небольшое количество сыворотки, выработались такие же антитела, как и у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает , что ускоренное создание вакцины при определенных условиях возможно, но ее еще должны официально разрешить. Он добавил, что необходимо также произвести вакцину в достаточном количестве. Это может занять не один год, уточнял Гинцбург.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические исследования вакцины от коронавируса в России планируется начать через месяц. Кроме того, он рассказал, что в РФ к настоящему моменту производится более 20 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.