Эпидемиолог оценил "быструю" американскую вакцину от COVID-19

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил первые позитивные результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые представила американская компания Moderna. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам специалиста, ускоренное создание вакцины при определенных условиях возможно, но ее еще должны официально разрешить.

"Вот когда они получат разрешение на гражданский оборот этой вакцины, тогда можно будет сказать, что у них вакцина есть. А когда они еще ее произведут в количестве, достаточном, чтобы обеспечить количество жителей этой страны, тогда совсем будет хорошо. И, может быть, это займет не один год", – сказал Гинцбург.

Он также выразил мнение, что производители вряд ли смогут в короткий срок обеспечить масштабную вакцинацию населения.

"Если собрать все мощности в мире, которые производят вакцины, и загрузить их только одной этой вакциной, забыв про все календари прививок, думаю, за год мы сможем наработать 25% необходимого количества, чтобы проиммунизировать население земного шара", – добавил эпидемиолог.

Как стало известно ранее, в США успешно испытали на людях созданную вакцину от COVID-19. Речь о препарате, испытания которого начались 16 марта. В испытаниях принимали участие 45 человек, которых разделили на несколько групп. Они получали разные дозы вакцины. Как установили специалисты, у людей, принимавших небольшое количество сыворотки, выработались антитела, как у тех, кто уже переболел COVID-19.

Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов высказал мнение, что необходимость вакцинации от COVID-19 будет определяться наличием в организме человека антител к коронавирусной инфекции. Высокий титр антител будет говорить об отсутствии необходимости вакцинации, пояснил он.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев отметил, что первыми вакцинацию пройдут россияне, которые находятся в группе наибольшего риска. Это врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей. Ожидается, что в дальнейшем инъекции от COVID-19 будут делаться по примеру прививок от гриппа, подчеркнул специалист.

