Популярные интернет-магазины запустили в продажу "ковидные" елочные игрушки

До Нового года осталось чуть больше месяца, тем не менее у многих уже начались предпраздничные хлопоты. Например, россияне заранее решили позаботиться об украшении главной виновницы торжества – елки. Правда, в этом году ее дизайн некоторым может показаться необычным, ведь продавцы предлагают купить игрушки с тематикой COVID-19. Показываем, что можно приобрести в интернет-магазинах, а также разбираемся, будут ли пользоваться популярностью "ковидные" украшения.



От мусорки до санитайзеров

Предложения купить "коронавирусные" игрушки можно обнаружить сразу на нескольких крупных интернет-площадках. Одним из лидеров является AliExpress, где подобный товар встречается в изобилии.

Например, здесь продается Санта-Клаус, на лице которого красуется медицинская маска. Приобрести игрушку можно за 205 рублей плюс доставка. Особенно колоритно выглядит подпись к товару: "Подвеска в виде Санта-Клауса с маской для выживших после эпидемии".



Скриншот с сайта AliExpress

На этой же площадке продается подвеска, на которой есть все символы "коронавирусного" 2020 года: и рулон туалетной бумаги, и бутылочка антисептика, и Санта-Клаусы в масках. Причем их количество на игрушке может отличаться – хоть два, хоть семь. Стоит такое украшение чуть больше 228 рублей без учета доставки.



Скриншот с сайта AliExpress

Купить Санта-Клауса с мешком "ковидных" подарков предлагает интернет-магазин Amazon. Здесь продается фигурка новогоднего волшебника, за плечами которого охапка всевозможных санитайзеров, туалетной бумаги и респираторов. Санта, естественно, в медицинской маске.

Заплатить за него придется 34 доллара плюс еще 24 – за доставку в Россию. Но наверняка аналоги можно найти подешевле на других интернет-площадках.

"Этот милый коллекционный предмет не раз вызовет разговоры и смех в вашей семье на долгие годы каждый раз, когда вы решите распаковать свои украшения, чтобы нарядить елку", – сказано в описании к товару.



Скриншот с сайта Amazon

Туалетную бумагу на елку предлагает повесить интернет-магазин Joom. Товар, который люди в спешке скупали весной на волне паники, в качестве "шутки" можно купить за 469 рублей. Чтобы покупатель не забыл, когда случился коронавирус, на бумаге есть надпись: "2020".



Скриншот с сайта Joom

Там же нашлась игрушка с куда более радикальным посылом. За 174 рубля к вам домой приедет мусорный бак с надписью "2020", в котором что-то горит. И это что-то, судя по табличке как из комиксов, произносит: "Я в порядке, все в порядке…"

Вариантов таких игрушек на разных интернет-площадках десятки, если не сотни.



Скриншот с сайта Joom

А купят?

Член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев в разговоре с Москвой 24 назвал "ковидные" елочные игрушки провальной идеей.

"Очень непростой вопрос, как люди на это среагируют. Априори без эксперимента я бы, например, не рискнул делать такие промоушены. А вот как покажет жизнь – этого сказать не могу. Впервые в обозримо историческое время с нами такая история, чтобы на предмет общественно опасного явления делать елочные игрушки, которые связаны с праздником и позитивными эмоциями", – отметил Григорьев.





Николай Григорьев маркетолог Это очень рискованная история. И мой личный прогноз – это будет провальная вещь. Но жизнь покажет.

Без социологических исследований запускать продажу подобных игрушек в России крайне рискованно, подчеркнул Григорьев. А опросы на такую тему перед поступлением "ковидных" украшений в продажу никто не проводил.

"Это не означает, что не "выстрелит". Но это разговор на уровне игры в русскую рулетку. Это непросчитанный риск, грамотные менеджеры так бизнес не ведут", – резюмировал маркетолог.



Украшения по теме коронавируса могут быть интересны тем, кто, например, покупает майки со смешными надписями, поделился с Москвой 24 мнением директор музея "Фабрика елочных игрушек" Игорь Хмелев.

"Людям хочется хотя бы как-то снять напряжение от создавшейся вокруг ситуации. От того, что у кого-то нет работы, у кого-то растут кредиты, поэтому они начинают покупать игрушки на эту тему. Но они выглядят действительно смешно. Например, самая популярная игрушка сейчас с точки зрения запросов – Санта-Клаус в маске", – рассказал Хмелев.





Игорь Хмелев директор музея "Фабрика елочных игрушек" Эта история может "выстрелить" в кратковременной перспективе. На мой взгляд, у кого из продавцов в этом году есть такие игрушки в наличии, у них скупят все, что есть. А люди потом будут хранить их как память о нынешних временах.

Такие игрушки могут приобрести те, кто лично не столкнулся с трагедией, вызванной коронавирусом, считает эксперт. Вместе с тем Хмелев указал, что на некоторые "ковидные" украшения цены "кусаются".

Социальный психолог Алексей Рощин рассказал Москве 24, что ковид в обществе уже стал элементом массовой культуры. По его мнению, появление подобных игрушек – это реакция широкого социума на общественно значимое явление.





Алексей Рощин социальный психолог На мой взгляд, у этих украшений есть значимая социальная функция. Они "обживают" эпидемию, делают ее менее страшной, менее травмирующими чувства защитные маски. Таким вот эпатажным способом они включают их в общебытовой контекст.

"Это, скорее, не насмешка над эпидемией, а способ примирения с ней. Вирус становится "домашним", и от того уже не таким страшным. Этакая мазь на раны и способ преодолеть страх", – говорит Рощин.

Если движения протеста против таких игрушек и возникнут, то они, скорее всего, будут немногочисленными, считает социальный психолог. Причем в данном случае они могут сработать, скорее, на популяризацию товара, а не на отказ от него, резюмировал эксперт.

