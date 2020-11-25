Эксперт назвал демонстративный отказ от маски признаком открытой агрессии

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Демонстративный отказ от защитной маски может быть признаком открытой агрессии. С таким заявлением выступил президент Профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров, сообщает Агентство "Москва".
По мнению эксперта, отказ носить маску связан также с тем, что у человека есть сложности с инстинктом самосохранения.
"Люди, которые ходят без масок, демонстрируют нарушение влечения к самосохранению. Когда человек напоказ заявляет, что может заразить другого, то это не является социальной нормой", – отметил Макаров.
Специалист добавил, что отказ надевать маску, кроме того, может свидетельствовать о том, что у человека стресс.
"Нарушение влечений говорит нам о выраженном стрессе. Например, когда мы заедаем или перестаем кушать", – подчеркнул он.
В Москве масочно-перчаточный режим действует с 12 мая. Средства индивидуальной защиты обязательны в общественном транспорте и магазинах. Известно, что административный штраф за несоблюдение норм составляет от четырех до пяти тысяч рублей.
Ранее эксперт рассказала, как коронавирус влияет на психику. На вопросы ответила кризисный психолог Hadassah Medical Moscow Камилла Шамансурова.
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