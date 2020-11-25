Эксперт назвал демонстративный отказ от маски признаком открытой агрессии

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Демонстративный отказ от защитной маски может быть признаком открытой агрессии. С таким заявлением выступил президент Профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров, сообщает Агентство "Москва".

По мнению эксперта, отказ носить маску связан также с тем, что у человека есть сложности с инстинктом самосохранения.

"Люди, которые ходят без масок, демонстрируют нарушение влечения к самосохранению. Когда человек напоказ заявляет, что может заразить другого, то это не является социальной нормой", – отметил Макаров.

Специалист добавил, что отказ надевать маску, кроме того, может свидетельствовать о том, что у человека стресс.

"Нарушение влечений говорит нам о выраженном стрессе. Например, когда мы заедаем или перестаем кушать", – подчеркнул он.

В Москве масочно-перчаточный режим действует с 12 мая. Средства индивидуальной защиты обязательны в общественном транспорте и магазинах. Известно, что административный штраф за несоблюдение норм составляет от четырех до пяти тысяч рублей.

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