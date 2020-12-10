Врач оценила риски повторного заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Риск повторного заражения коронавирусом является незначительным, считает заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

Специалист отметила, что второй раз COVID-19 заболевают лишь несколько десятков человек на миллион зараженных. Такой показатель, по мнению Гольцман, является практически ничтожным.

"Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания", – приводит РИА Новости слова врача.

При этом Гольцман подчеркнула, что случаи повторного заражения ознаменованы более легким протеканием болезни. Этому способствует уже знакомый с вирусом иммунитет, который активно вырабатывает антитела.

Ранее сообщалось, что повторное заражение наиболее объяснимо у граждан с хроническими заболеваниями. При этом специалистам еще предстоит выяснить причины этого явления.

Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказывал, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются. Врач отмечал, что люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы.

