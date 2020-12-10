Врач оценила риски повторного заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Риск повторного заражения коронавирусом является незначительным, считает заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.
Специалист отметила, что второй раз COVID-19 заболевают лишь несколько десятков человек на миллион зараженных. Такой показатель, по мнению Гольцман, является практически ничтожным.
"Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания", – приводит РИА Новости слова врача.
При этом Гольцман подчеркнула, что случаи повторного заражения ознаменованы более легким протеканием болезни. Этому способствует уже знакомый с вирусом иммунитет, который активно вырабатывает антитела.
Ранее сообщалось, что повторное заражение наиболее объяснимо у граждан с хроническими заболеваниями. При этом специалистам еще предстоит выяснить причины этого явления.
Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказывал, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются. Врач отмечал, что люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы.
Специалисты оценили вероятность повторного заражения COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: