Трихолог дал рекомендации по уходу за волосами

Фото: depositphotos/DimaBaranow

Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов рассказал, что волосы нужно мыть, опираясь на их состояние. Он пояснил, что оно меняется в том числе в связи со сменой погоды, уровня влажности в помещении и окружающей среды.

"В зависимости от того, у кого какая влажность в доме, а сегодня немало семей используют увлажнители воздуха, состояние волос у всех разное. Оно зависит и от человека, и от окружающей среды. Естественно, что летом и зимой отличаются условия, в которых мы находимся. Мы смотрим на свою кожу головы, на жирность, раздраженность, на то, какие волосы, и понимаем, что, если летом у нас один график, зимой он немного меняется", – сказал Абрамов в интервью радио Sputnik.

Также специалист отметил, что важно правильно подобрать шампунь. По его словам, если волосы имеют тенденцию к сухости, то нужно использовать средства для увлажнения. Однако при жирных волосах он рекомендовал отдавать предпочтение нейтральным шампуням.

"Люди, у которых жирные волосы, часто моют голову шампунем для жирных волос. Ловушка в том, что эти средства сильно обезжиривают кожу и тем самым стимулируют сальную железу еще больше вырабатывать сального секрета. Поэтому нужно выбирать нейтральный шампунь. Уровень pH кожи в разных местах в разные моменты – 5,5–6, поэтому шампуни нужно подбирать в этом диапазоне", – заключил Абрамов.

Ранее ученые из Таиланда обнаружили уникальное средство от облысения. Они провели исследование, в котором приняли участие 50 человек, страдающих андрогенной алопецией – самой распространенной формой облысения. Испытуемые регулярно втирали экстракт авиценнии морской в кожу головы.

Выяснилось, что вещество авицехинон-С, содержащееся в этом растении, способно остановить потерю волос. Оно подавляет действие ферментов, которые приводят к повышению уровня гормонов, вызывающих облысение.

