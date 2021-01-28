Найдено уникальное средство для борьбы с облысением

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Ученые из Таиланда обнаружили уникальное средство от облысения, сообщает Daily Mail.

Они провели исследование, в котором приняли участие 50 человек, страдающих андрогенной алопецией – самой распространенной формой облысения. Испытуемые регулярно втирали экстракт авиценнии морской в кожу головы.

Выяснилось, что вещество авицехинон-С, содержащееся в этом растении, способно остановить потерю волос. Оно подавляет действие ферментов, которые приводят к повышению уровня гормонов, вызывающих облысение.

"Мы обнаружили много преимуществ у этого вида растения. Во-первых, оно не позволяет ферментам вырабатывать гормоны, способствующие облысению. Во-вторых, авиценния морская помогает организму производить белок, стимулирующий рост волос", – рассказал профессор университета Чулалонгкорна Ванчай Дикнамкул.

Он добавил, что, в отличие от синтетических препаратов от алопеции, имеющих множество побочных эффектов, экстракт авиценнии морской – натуральное средство, которое действует без вреда для организма.

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