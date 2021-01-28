Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

11:08

Найдено опасное свойство лунной пыли

наука

Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii

Ученые выяснили, что покрывающая лунную поверхность пыль может представлять опасность для человека, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Материал для исследования был доставлен миссией "Аполлон". Изучая его, специалисты определили, что минералы в составе белесого порошка, вступающие в реакцию с клетками человека, вызывают развитие рака легких.

"Сначала действию лунной пыли были подвержены ткани грызунов, а затем и людей. В итоге около 90 процентов из всех клеток погибло", – говорится в материале.

Отмечается и масштабность данной проблемы. По причине массовых выходов в космическое пространство частицы пыли, оседающие на скафандрах космонавтов, будут проникать в искусственно созданную среду и тем самым негативно влиять на здоровье обычных людей.

Ранее сообщалось, что три астероида пролетят мимо Земли до конца недели. Самый крупный из них будет размером от 47 до 110 метров.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать