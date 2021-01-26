Несколько крупных астероидов пролетят мимо Земли до конца недели

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Три астероида размером до 100 метров пролетят мимо Земли до конца недели. Об этом сообщает Центр изучения околоземных объектов NASA.

Согласно данным центра, 28 января на расстоянии в пять с половиной дистанций (примерно 2,2 миллиона километров) мимо Земли пролетит астероид 2021 BZ. Его размеры оцениваются от 29 до 65 метров, он должен приблизиться на минимальное расстояние примерно в 7:12 по московскому времени. Другой астероид 2021 AG7 размером от 47 до 110 метров пролетит мимо Земли 29 января. Пролет ожидается в 11:50 мск.

От Земли объект будет на расстоянии, в 11 раз превышающем путь до Луны. В тот же день на еще большем удалении в 22:37 мск пролетит астероид 2021 AF7, обладающий меньшими размерами – от 24 до 53 метров. Другие астероиды – 2021 AL и 2021 BD3 – уже промчались во вторник на расстоянии порядка 10 расстояний до Луны. Самый маленький (размерами от 19 до 43 метров) засветился у Земли в 12:58 мск, а наибольший – в 4:01 мск. Его размеры, предположительно, могут составлять до 67 метров.

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