В "Главкосмосе" рассказали, когда планируют запустить четырех космических туристов

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Организация "Главкосмос", входящая в "Роскосмос", намерена с 2022 по 2023 год предоставить четыре места в кораблях "Союз МС" для космических туристов. Об этом ТАСС рассказали представители дочернего предприятия.

"В период 2022–2023 годов при благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на четыре места для коммерческих участников космического полета", – добавили в "Главкосмосе".

В организации объяснили, что в каждом конкретном случае с "Роскосмосом" обсуждается возможность отправки туристов не только коммерческими полетами, но и в рамках федеральных космических миссий.

"Мы исходим из того, что на каждом транспортном пилотируемом корабле "Союз МС", предназначенном для коммерческих полетов в космос, будут предоставляться два места для космических туристов", – добавили в "Главкосмосе".

Как подчеркнули в компании, коммерческие корабли для запусков в течение 2022–2023 годов уже изготавливают. Позднее конкретные номера миссиям присвоят после их включения в программу полетов.

В "Главкосмосе" сказали, что в настоящий момент продолжаются переговоры с возможными партнерами по продаже коммерческих мест в пилотируемых кораблях "Союз МС".

Известно, что программу полетов к Международной станции на этот год уже сформировали. При планировании берутся в расчет сроки изготовления кораблей, а также время для подготовки экипажей.

Ранее сообщалось о том, что редкие природные явления запечатлели с борта МКС. Одно из них называется "эльф".