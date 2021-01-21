Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

17:55

Редкие природные явления запечатлели с борта МКС

наука

Видео: youtube.com/European Space Agency, ESA

Установленные на Международной космической станции (МКС) камеры зафиксировали необычные природные явления на поверхности Земли. Ролик опубликован на YouTube-канале Европейского космического агентства.

Одно из них называется "эльф". Оно проявляется резкой вспышкой, после которой из атмосферы пробивается синий световой столб. Подобные проявления фиксируются в верхней части грозовых облаков.

Кроме того, на видео попали "синие струи". Такое название получили светящиеся потоки, исходящие из эпицентров грозовых облаков. Свечение таких явлений угасает примерно на высоте 50 километров, отметили в агентстве.

По данным ученых, продолжительность редких природных реакций составляет несколько миллисекунд.

В декабре несколько экспертов заявили, что 2020 год был богат на опасные природные явления. Специалисты допустили, что из-за климатических изменений тенденция может сохраниться в будущем.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать