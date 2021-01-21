Редкие природные явления запечатлели с борта МКС

Видео: youtube.com/European Space Agency, ESA

Установленные на Международной космической станции (МКС) камеры зафиксировали необычные природные явления на поверхности Земли. Ролик опубликован на YouTube-канале Европейского космического агентства.

Одно из них называется "эльф". Оно проявляется резкой вспышкой, после которой из атмосферы пробивается синий световой столб. Подобные проявления фиксируются в верхней части грозовых облаков.

Кроме того, на видео попали "синие струи". Такое название получили светящиеся потоки, исходящие из эпицентров грозовых облаков. Свечение таких явлений угасает примерно на высоте 50 километров, отметили в агентстве.

По данным ученых, продолжительность редких природных реакций составляет несколько миллисекунд.

В декабре несколько экспертов заявили, что 2020 год был богат на опасные природные явления. Специалисты допустили, что из-за климатических изменений тенденция может сохраниться в будущем.

