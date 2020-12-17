Ученые заметили необычную сейсмоактивность в Антарктике

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Ученые зафиксировали необычное сейсмическое явление в Антарктике – более 30 тысяч подземных толчков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Зарегистрировали активность в проливе Брансфилда. Магнитуда толчков достигала 5,6 балла. Регистрировали явление с конца августа, наибольшая активность наблюдалась в сентябре – тогда в сутки происходило около 1 тысячи толчков.

По мнению ученых, явления можно объяснить сложностью тектонических процессов, которые происходят на территории полуострова.

"На относительно небольшой площади происходят различные процессы конвергенции, расхождения и бокового скольжения сегментов плит", – отметили исследователи.

Также эксперты выяснили, что пролив Брансфилда стал расширяться быстрее – скорость увеличилась с 8 миллиметров до 15 сантиметров в год.

Ранее землетрясение случилось в Чечне. По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, сила природного явления составила 4,7 балла.

