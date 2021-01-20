На российском сегменте МКС восстановили работу системы получения кислорода

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Работа российской системы получения кислорода "Электрон-ВМ" восстановлена, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Роскосмоса.

"Согласно плану работ, сегодня была выключена и снова включена система "Электрон-ВМ". Оборудование работает штатно", – заявили в корпорации.

Ранее космонавт Сергей Рыжиков заявил об отключении системы. Он сообщил, что ее пытались включить, однако она отказывала. До этого 20 января отмечалось, что одна из двух дублирующих друг друга российских систем кондиционирования воздуха выключилась.

Сообщалось, что запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Также система получения кислорода OGS имеется в модуле Tranquility в американском сегменте МКС.