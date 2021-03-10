Опасное вещество найдено в солнцезащитных кремах

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Солнцезащитные крема постепенно накапливают бензофенон, способный вызвать клеточные мутации, рак и расстройства эндокринной системы. К такому выводу пришли французские ученые из Университета Сорбонна, сообщает "Вечерняя Москва".
Специалисты исследовали 17 солнцезащитных кремов от девяти французских производителей и восьми американских фирм. Октокрилен, который поглощает ультрафиолетовое излучение, содержали все крема кроме Nivea. Также в них была обнаружена высокая концентрация бензофенона.
По словам ученых, всасываться в кожу может 70% бензофенона, который содержится в кремах. По мнению исследователей, нужно запретить оборот средств с октокриленом, пока не будет доказана их безопасность.
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