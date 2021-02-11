Ученые рассказали о пользе яблок для мозга

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Ученые выяснили, что яблоки полезны для мозга. Для этого было проведено исследование на мышах, говорится в материале Stem Cell Reports.

По итогам работы, природные соединения фитонутриенты, которые содержатся в яблоках и других фруктах, стимулируют производство новых клеток мозга. Как считают эксперты, подобные свойства могут повлиять на улучшение памяти.

Ранее специалисты говорили, что химические вещества ресвератрол или эпигаллокатехин-3-галлат оказывают положительное воздействие на различные органы.

В ходе наблюдений австралийские ученые из университета Квинсленда вместе с коллегами из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Дрездене доказали, что высокие концентрации некоторых фитонутриентов стимулируют нейрогенез.

По итогам исследований выращенные в лаборатории стволовые клетки мозга взрослых мышей генерировали больше нейронов при условии, что в клеточные культуры добавляли кверцетин или дигидроксибезойную кислоту.

Как утверждают авторы, на другие натуральные соединения фруктов при их введении в высоких концентрациях оказывают благотворное влияние на мозговую деятельность. Тем не менее замеченные улучшения когнитивных функций после приема "яблочных" соединений сейчас подтверждены только у животных.

Ранее сомнолог Алексей Мелехин рекомендовал есть цитрусовые продукты для преодоления сонливости в течение рабочего дня. Специалист посоветовал отказаться от телефонов утром или уменьшить подсветку экрана, а также исключить кофеин. Мелехин уточнил, что вместо последнего можно использовать продукты, содержащие в себе витамины В и С, которые помогут нервной системе адаптироваться.