Мясников рассказал, симптомом каких заболеваний является учащенный пульс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Постоянно высокий пульс может свидетельствовать о проблемах с щитовидкой, а также об анемии и развитии тахикардии. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Он отметил, что для здорового человека норма – 60–80 ударов в минуту в состоянии покоя, однако, если пульс всегда составляет порядка ста ударов, это может быть признаком развития некоторых заболеваний.
"Причина номер один – это щитовидная железа", – сказал Мясников.
Он добавил, что точная диагностика невозможна без сдачи крови на ТТГ (тиреотропный гормон).
Другая возможная причина учащенного пульса – анемия. Специалист пояснил, что таким способом организм пытается восполнить дефицит кислорода.
Третья причина, по мнению Мясникова, заключается в постоянной тревоге, которую испытывает человек. Это может привести к развитию тахикардии, предостерег врач.
Ранее Мясников рассказал, как распознать развитие рака у мужчин. Он отметил, что дефицит в организме железа может оказаться предвестником онкологии.
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