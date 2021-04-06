Мясников объяснил, чем нельзя запивать лекарства от высокого холестерина

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Препараты для понижения уровня холестерина ни в коем случае нельзя запивать грейпфрутовым соком. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Статины нельзя запивать грейпфрутовым соком. Он распадается по той же ферментной цепочке, может блокировать их действие", – прокомментировал врач.

Он отметил, что любые лекарства лучше всего запивать водой.

Ранее Мясников рассказал, что дефицит железа в организме мужчины может стать предвестником онкологических заболеваний. На ранних стадиях нехватка железа незаметна, однако уже может служить важным симптомом. При этом у женщин недостаток железа редко влечет за собой серьезные заболевания.