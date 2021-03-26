Мясников назвал неочевидную ошибку худеющих

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Употреблять мандарины и пакетированные соки не стоит тем, кто намерен похудеть, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, в 100 граммах мандаринов содержится 40 килокалорий, что равнозначно наличию энергии в пиве.

"Меня это очень удивило. Они одинаково "вредные". Получается, мандарины вредные, как алкоголь. В плане похудения, конечно", – отметил Мясников.

Также специалист подчеркнул, что в пакетированных соках содержится большое количество сахара. Такой напиток Мясников назвал "сахарным раствором".

"Выпив два стакана апельсинового или яблочного сока по пол-литра на завтрак, вы получили свои 15 кусков сахара с калориями", – заключил врач.

Ранее ученые выяснили, что чашка кофе за 30 минут до тренировки повышает скорость жиросжигания. Кофеин усиливает окисление жиров во время тренировки. При этом специалисты пришли к выводу, что во второй половине дня эффект был более выражен.

