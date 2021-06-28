Ученые доказали пользу зеленого чая для здоровья мозга

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Специалисты психиатрической университетской клиники в Швейцарии провели исследование, в ходе которого выяснили, что зеленый чай благотворно влияет на здоровье человеческого мозга. Об этом сообщает "Мир 24".
Исследователи выяснили, что употребление зеленого чая может помочь в лечении психических расстройств и слабоумия.
"Наши результаты показывают, что зеленый чай может увеличить краткосрочную синаптическую пластичность мозга, благотворно влияя на его когнитивные функции", – уточнил один из авторов исследования Стефан Боргвардт.
Он отметил, что наиболее благоприятно на организм влияет чай с добавками. Мелисса может помочь простимулировать внимание и память, а розмарин снижает умственную усталость и способствует расслаблению.
Ранее врач рассказал, что отказаться от употребления чая стоит людям, чувствительным к кофеину. Это обезопасит их от скачков давления. Врач добавил, что кофеин провоцирует сужение стенок сосудов, увеличивая их тонус. При этом повышение давления может происходить в сосудах головного мозга или почек, а не везде.
"Доктор 24": чай
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