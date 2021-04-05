В ассоциации "Росчайкофе" прокомментировали новость о смертельной опасности чая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия в разговоре с Москвой 24 рассказал, как правильно заваривать и употреблять чай.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что регулярное употребление горячего чая температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода. К такому выводу пришли в результате наблюдения за 500 тысячами человек в течение нескольких лет. Специалист в области гастроэнтерологии, профессор Ведат Герал отметил, что риск развития рака пищевода после употребления горячего чая увеличивается, если человек курит и употребляет алкоголь.
По мнению генерального директора ассоциации "Росчайкофе", приведенные турецкими СМИ данные некорректны.
"При употреблении горячего пищевод, безусловно, страдает. Приводит это к раку или нет, как часто и в каких случаях это происходит – вопросы отдельного изучения. Но очевидно, что если вы повреждаете пищевод чем-то горячим, то неважно, чай это или что-то еще", – объясняет эксперт.
Он отметил, что люди, как правило, не пьют чай или кофе температурой выше 50 градусов. В целом это оптимальный комфортный показатель для употребления напитков, сказал специалист.
Гендиректор ассоциации "Росчайкофе" добавил, что в России набирает популярность так называемое холодное заваривание. Это способ, когда чайные листья завариваются в холодной воде в течение примерно 8 часов.
В этом случае заварку для дезинфекции от вредных микроорганизмов необходимо немного обдать кипятком до приготовления напитка. По этой причине для холодного заваривания не подойдут чайные пакетики, так как при попадании кипятка они уже начнут отдавать настой, объясняет эксперт.
В целом чаще всего в России чай заваривают при температуре воды в 100 градусов, продолжает специалист. По его словам, научно доказано, что в таких условиях чаинки отдают весь полезный экстракт за 5 минут. После этого чай для комфортного питья можно разбавить водой или подождать еще 3–5 минут, пока он остынет, заявил эксперт.
"Если вы хотите получить наслаждение от чая, то от напитка в его горячем состоянии сделать это не сможете. Конечно, надо дождаться, пока температура воды немного остынет до такой степени, чтобы вам было комфортно пить. А разбавите вы для этого чай или подождете, пока он остынет, зависит от свободного времени, которым располагаете", – говорит он.
Рекомендации по чаю касаются и употребления кофе, добавил эксперт. Здесь скорость заваривания будет зависеть от помола зерен. Чем он мельче, тем быстрее кофе дойдет до оптимального состояния. Однако в любом случае перед употреблением для безопасности пищевода нужно или разбавить кофе, или дать ему остыть, резюмировал собеседник Москвы 24.
Ранее врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила ситуации, в которых употребление кофе может быть опасным. По ее словам, напиток способен истощать нервную систему и провоцировать нарушения в работе желудка.
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