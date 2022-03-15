Психиатр спрогнозировал увеличение числа пациентов с весенним обострением

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На фоне сложившейся экономической ситуации в России будет расти число пациентов с весенним обострением. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал врач Михаил Тетюшкин.

По его словам, негативные социальные факторы будут способствовать развитию существующих психических заболеваний и провоцировать новые проблемы. Психиатр отметил, что уже сейчас случаев обострения больше, чем в 2021 в году.

"Значительный процент моих пациентов, если говорить непосредственно про мою практику, отметили существенное ухудшение состояния на фоне известных событий. Те люди, которые непосредственно как-то в них задействованы или вовлечены либо напрямую, либо опосредованно – они тоже однозначно получат ухудшение", – пояснил Тетюшкин.

На душевном равновесии, отметил эксперт, скажутся и отсроченные последствия экономических санкций, закрытия предприятий и сокращение достатка. Тетюшкин напомнил, что весна является неблагоприятным временем для людей, страдающих хроническими психоэмоциональными расстройствами.

По его словам, не удастся избежать появления новых расстройств на фоне потери работы, накоплений или разрыва отношений. Врач рекомендовал в случае ухудшения эмоционального фона срочно обратиться к специалисту.

"Надо по возможности ограничиться потреблением информации только той, которая реально необходима для выбора своей позиции, для принятия дальнейших решений. То, что превышает этот объем, может просто только вредить, когда человек уходит в непрерывное поглощение токсичной информации, но это не способствует тому, чтобы он начал как-то действовать, как-то менять ситуацию", – сказал Тетюшкин.



Психиатр также рекомендовал освоить элементарные психотерапевтические практики, которые помогут при первых симптомах обострения.

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