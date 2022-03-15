Психолог рассказала, сколько следует тратить времени на просмотр новостей в интернете

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Член высшего экспертного совета кафедры Нейролингвистическое программирование Академии социальных технологий Инна Силенок рассказала, что сокращение до получала в сутки времени, отведенного на просмотр новостей в интернете, позволит бороться с тревожным состоянием.

"Одним из самых дестабилизирующих факторов является информационная напряженность. Противоречивые новости, которые люди получают часто из непроверенных источников. Появилась новая форма зависимости – зависимость от новостей в интернете, западание на негативную информацию", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Силенок подчеркнула, что важно доверять только официальным источникам и стараться брать под контроль свое психоэмоциональное состояние. Если же человек не справляется сам, у него нарушился сон и появляются приступы паники, то необходимо обратиться к специалистам.

Ранее заместитель директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева посоветовала россиянам дозировать просмотр новостей, чтобы защититься от эмоциональной перегрузки. По ее мнению, чтобы оставаться в курсе событий, необходимо просматривать новости несколько раз в день, однако делать это следует в какое-то определенное время.