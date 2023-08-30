Юрист назвала "железное основание" для увольнения выпившего сотрудника

Российским работодателям разрешили увольнять сотрудников, вышедших на смену в нетрезвом виде, даже если процедура медосвидетельствования по этому поводу не проводилась. Соответствующие разъяснения дал Верховный суд РФ. Рассказываем подробности и выясняем, при каких еще условиях человек рискует лишиться работы.
Увольнять без экспертиз
Верховный суд РФ разрешил работодателям без медосвидетельствований расторгать договор с сотрудниками, которые вышли на смену в состоянии опьянения. Поводом для этого послужило разбирательство по делу слесаря-сборщика, работавшего на заводе по производству силовых агрегатов для вертолетов в Санкт-Петербурге. На мужчину составили акт о пребывании в нетрезвом виде на рабочем месте. Сам он в том же документе написал: "Извините! Я признаю, что совершил ошибку!", но отдельно объяснительную составить не смог.
После этого сотрудника отправили на медосвидетельствование, но начальство его не оплатило, а также не предоставило транспорт. Слесарь тоже отказался покрывать расходы в размере 1 600 рублей на процедуру. В итоге мужчину уволили, но он решил оспорить это в суде.
Работник настаивал, что у руководства завода нет доказательств его вины, а запись в акте он якобы был вынужден сделать под давлением. Слесарь потребовал восстановить его в должности и компенсировать моральный вред. На сторону мужчины встали суды трех инстанций. Благодаря этому он смог вернуться на предприятие. Однако руководство завода обратилось в Верховный суд. Последний встал на сторону работодателя и дал пояснения по этому поводу.
Кроме того, суд уточнил, что в нетрезвом виде нельзя находиться как непосредственно на рабочем месте, так и в целом на территории предприятия, где трудоустроен человек. То же самое касается и объектов, на которых он по поручению работодателя ведет трудовую деятельность. В результате решение о восстановлении слесаря отменили, а само дело отправили на пересмотр.
Нарушение дисциплины
Работодатель, перед тем как применить к сотруднику дисциплинарное взыскание, должен запросить у него объяснительную. На составление документа дается два рабочих дня, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.
Помимо этого, принимаются и другие доказательства. Например, акт о появлении на предприятии в состоянии опьянения (должен быть подписан не менее чем тремя другими работниками). Также приказ об отстранении от работы. Кроме того, свидетельские показания сослуживцев, службы охраны, записи камер видеонаблюдения и так далее.
Юрист напомнила, что сотрудник рискует лишиться места не только за появление на работе в нетрезвом виде. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя и по другим причинам. Например, если при устройстве человек принес в кадры подложные документы, в том числе купленный диплом или санитарную книжку. Также если работник не прошел испытательный срок, не соответствовал требованиям занимаемой должности.
Кроме того, лишиться работы можно за прогул и утрату доверия со стороны работодателя. К последнему случаю относится ситуация, когда, например, у сотрудника имелся доступ к деньгам, принадлежащим предприятию, но во время его смены они пропали. Уволить могут и за аморальный проступок, совершение преступления. Также если работник разглашает государственную, коммерческую, служебную и иною тайну, ставшую известной ему в связи с исполнением трудовых обязанностей.
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