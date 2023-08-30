Юрист назвала "железное основание" для увольнения выпившего сотрудника

Российским работодателям разрешили увольнять сотрудников, вышедших на смену в нетрезвом виде, даже если процедура медосвидетельствования по этому поводу не проводилась. Соответствующие разъяснения дал Верховный суд РФ. Рассказываем подробности и выясняем, при каких еще условиях человек рискует лишиться работы.



Увольнять без экспертиз

Верховный суд РФ разрешил работодателям без медосвидетельствований расторгать договор с сотрудниками, которые вышли на смену в состоянии опьянения. Поводом для этого послужило разбирательство по делу слесаря-сборщика, работавшего на заводе по производству силовых агрегатов для вертолетов в Санкт-Петербурге. На мужчину составили акт о пребывании в нетрезвом виде на рабочем месте. Сам он в том же документе написал: "Извините! Я признаю, что совершил ошибку!", но отдельно объяснительную составить не смог.

После этого сотрудника отправили на медосвидетельствование, но начальство его не оплатило, а также не предоставило транспорт. Слесарь тоже отказался покрывать расходы в размере 1 600 рублей на процедуру. В итоге мужчину уволили, но он решил оспорить это в суде.

Работник настаивал, что у руководства завода нет доказательств его вины, а запись в акте он якобы был вынужден сделать под давлением. Слесарь потребовал восстановить его в должности и компенсировать моральный вред. На сторону мужчины встали суды трех инстанций. Благодаря этому он смог вернуться на предприятие. Однако руководство завода обратилось в Верховный суд. Последний встал на сторону работодателя и дал пояснения по этому поводу.





из пояснения Верховного суда РФ Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами.

Кроме того, суд уточнил, что в нетрезвом виде нельзя находиться как непосредственно на рабочем месте, так и в целом на территории предприятия, где трудоустроен человек. То же самое касается и объектов, на которых он по поручению работодателя ведет трудовую деятельность. В результате решение о восстановлении слесаря отменили, а само дело отправили на пересмотр.



Нарушение дисциплины

Работодатель, перед тем как применить к сотруднику дисциплинарное взыскание, должен запросить у него объяснительную. На составление документа дается два рабочих дня, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.





Алла Георгиева юрист Если работник в объяснительной указал или признал факт своего нахождения на рабочем месте в состоянии опьянения либо употребления алкогольных напитков, то это железное основание для работодателя к увольнению сотрудника. Факт нарушения трудовой дисциплины будет доказан такой объяснительной. В этом случае нет необходимости проходить медицинское освидетельствование.

Помимо этого, принимаются и другие доказательства. Например, акт о появлении​ на​ предприятии​ в​ состоянии​ опьянения (должен быть подписан не менее чем тремя другими работниками). Также приказ об отстранении от ​работы. Кроме того, свидетельские показания сослуживцев, службы охраны, записи камер видеонаблюдения и так далее.

Юрист напомнила, что сотрудник рискует лишиться места не только за появление на работе в нетрезвом виде. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя и по другим причинам. Например, если при устройстве человек принес в кадры подложные документы, в том числе купленный диплом или санитарную книжку. Также если работник не прошел испытательный срок, не соответствовал требованиям занимаемой должности.

Кроме того, лишиться работы можно за прогул и утрату доверия со​ стороны работодателя. К последнему случаю относится ситуация, когда, например, у сотрудника имелся доступ к​ деньгам, принадлежащим предприятию, но во время его смены они пропали. Уволить могут и за аморальный проступок, совершение преступления. Также если работник разглашает государственную, коммерческую, служебную и иною тайну, ставшую известной ему в связи с исполнением трудовых обязанностей.

