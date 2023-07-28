Психолог рассказала, как правильно просить у начальства повышение зарплаты

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Просить у начальства о повышении зарплаты следует, используя свои сильные профессиональные качества, посоветовала психолог Маргарита Алексеева. Об этом сообщает News.ru.

"Не стоит начинать разговор о повышении с обсуждения своих слабостей: вы не были в отпуске, давно без повышения, устали. Не шантажируйте увольнением. Даже если уговорят остаться, у вас сложится определенная репутация", – объяснила эксперт.

Она отметила, что лучше будет, если сотрудник сконцентрируется на своих сильных качествах, которые будут отражать его ценность как работника.

Алексеева порекомендовала также оценить актуальность зарплаты на сегодняшний день. Можно проанализировать похожие вакансии и предложения, однако не стоит это делать с рабочего компьютера, поскольку руководство может отслеживать такие моменты, добавила она.

В разговоре с начальством об увеличении заработка необходимо называть точную сумму, подчеркнула психолог.

"Это сложнее, чем кажется, сотрудники часто просят просто повышения или просто прибавку, не называя цифру. Кому-то страшно произнести вслух, кто-то боится отказа", – отметила она.

Сначала нужно обязательно упомянуть свои сильные стороны, еще раз напомнила Алексеева. Тогда разговор будет вести легче, резюмировала она.

Ранее 54% россиян назвали боязнь изменений как главное препятствие на пути к профессиональному успеху. Следом расположилась другая причина – возрастные ограничения, так считают 40% респондентов. 30% участников опроса указали на неготовность брать ответственность и отсутствие связей.

24% россиян заявили о неумении распределять свои силы и время, 22% – об отсутствии навыка общения, а 21% – отсутствии инициативы. Кроме того, каждый пятый респондент указал, что невозможно добиться успеха без цели.



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