Россияне тратят более одной зарплаты в год на вещи для соблюдения рабочего дресс-кода

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В среднем более одной зарплаты в год тратят 62% граждан России на покупку одежды, которая будет соответствовать рабочему дресс-коду. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос, проведенный для Аналитического центра "АльфаСтрахование".

Многие россияне заявили, что на их рабочем месте присутствуют рекомендации к форме одежды – 73%, при этом только 12% респондентов отметили, что у них на работе установлен строгий деловой стиль, 8% сотрудников разрешают ходить на работу в любой одежде.

По словам аналитиков, 80% мужчин, работающих в компаниях с дресс-кодом, приобретают два костюма, две пары брюк и до пяти рубашек и поло. 79% женщин в среднем имеют в своем рабочем гардеробе костюм, два жакета, два деловых платья, две юбки и не менее пяти рубашек.

Более половины (57%) опрошенных сказали, что обновляют свой гардероб по мере потребности, чаще всего они приобретают рубашки, поло, футболки. Порядка 29% респондентов рассказали, что раз в год покупают новые пиджаки и жакеты, брюки и юбки.

Аналитики отметили, что 37% россиян считают дресс-код неудобной идеей, 34% выразили мнение, что наличие рекомендаций к внешнему виду снимает ежедневную головную боль с выбором одежды.

Опрос показал, что 14% граждан страны добираются до работы в повседневной одежде, а переодеваются уже непосредственно в офисе, причем чаще всего они делают так летом, если работодатель не разрешает сотрудникам носить открытые вещи или неформальные элементы одежды.

О строгих ограничениях в летний период сообщили всего 9% опрошенных. По их словам, в офисе действует запрет на короткие платья и босоножки для женщин, шорты, открытую обувь – для мужчин.

Ранее результаты опроса показали, что за прошедшие 10 лет количество увольнений за несоблюдение дресс-кода в РФ уменьшилось в три раза, часть компаний отказалась от него и отдала предпочтение эффективности работы персонала.

Так, только 4% специалистов по подбору персонала приходилось увольнять сотрудников из-за их внешнего вида, 93% респондентов заявляли, что не прибегали к подобному в отношении работников.



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