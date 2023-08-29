Верховный суд разрешил увольнять работников в пьяном виде без медосвидетельствования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Верховный суд РФ разрешил увольнять сотрудников, явившихся на работу в пьяном виде, без проведения процедуры медосвидетельствования, сообщает РИА Новости.

Поводом стало дело слесаря завода "Красный октябрь" в Санкт-Петербурге, который пришел на работу, будучи пьяным. Его отвели на медосвидетельствование, но работодатель отказался платить за процедуру.

Слесаря уволили, но он оспорил это решение. В суде заявили, что медосвидетельствование в таком случае проводить необязательно, для вынесения решения достаточно других доказательств.

Ранее адвокат Владимир Атапин сообщил, что если сотрудник пришел на работу в нетрезвом виде, то это будет достаточным поводом для применения к нему дисциплинарных мер. В данном случае речь идет как про увольнение, так и про выговор.

Как утверждает Атапин, сперва работодатель в этом случае должен отстранить сотрудника, который появился на работе в состоянии алкогольного опьянения, от выполнения его обязанностей. Важно сразу же выпустить соответствующий приказ.

После нужно зафиксировать все обстоятельства случившегося, отследить признаки опьянения подчиненного и составить акт осмотра его рабочего места. Несоблюдение этих правил может привести к дальнейшему восстановлению уволенного коллеги, добавил адвокат.

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