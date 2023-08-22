Адвокат рассказал, можно ли уволить сотрудника за пьянство на работе

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Если сотрудник пришел на работу в нетрезвом виде, то это будет достаточным поводом для применения к нему дисциплинарных мер. В данном случае речь идет как про увольнение, так и про выговор. Об этом сообщил "Газете.ру" адвокат Владимир Атапин.

Как утверждает Атапин, сперва работодатель в этом случае должен отстранить сотрудника, который появился на работе в состоянии алкогольного опьянения, от выполнения его обязанностей. Важно сразу же выпустить соответствующий приказ. После нужно зафиксировать все обстоятельства случившегося, отследить признаки опьянения подчиненного и составить акт осмотра его рабочего места. Несоблюдение этих правил может привести к дальнейшему восстановлению уволенного коллеги, добавил адвокат.

"Увольнение работника является правом, а не обязанностью работодателя, поэтому к работнику может быть применено более мягкое дисциплинарное взыскание – выговор. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание, поэтому если работнику объявлен выговор за пьянство на рабочем месте, уволить его за этот же проступок нельзя", – отметил Атапин.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться нормы увольнения на удаленной работе. Существующая в ТК норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на дистанционку.

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