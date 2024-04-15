Карьерный консультант Семенова рассказала о вреде постов в соцсетях для карьеры

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Провокационные фотографии с вечеринок, а также необдуманные комментарии или публикации на политические или религиозные темы могут не понравиться потенциальным работодателям. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала карьерный консультант Оксана Семенова.

По словам эксперта, рекрутеры просматривают профили в социальных сетях соискателей прежде, чем нанять их на работу. Не все люди осознают, что неосмотрительные публикации могут негативно повлиять на их карьеру.

Семенова уточнила, что рекрутеры используют еще один метод проверки потенциальных сотрудников. Если соискатель указывает определенные навыки в резюме, работодатель может проверить их подлинность, анализируя активность в профессиональных сообществах или форумах.

"Это может быть проверка профессиональных ресурсов, участие в онлайн-конференциях или даже создание фиктивного профиля для тестирования кандидата", – прокомментировала консультант.

Если заявленные навыки не подтверждаются активностью соискателя, то работодатель может засомневаться и отклонить заявку кандидата на рассматриваемую должность.

Ранее HR-эксперт Зулия Лойкова рассказала, на что обращают внимание компании при приеме на работу. Большинство работодателей запрашивают характеристику кандидата на вакансию с предыдущего места работы.

По ее словам, они не просто звонят и представляются потенциальными работодателями, а маскируются, например, под представителей банков, указала эксперт и объяснила, что таким образом получается собрать разностороннее мнение о человеке, его личных и профессиональных качествах.