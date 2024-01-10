Эксперт рассказала, на что обращают внимание компании при приеме на работу

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Большинство работодателей запрашивают характеристику кандидата на вакансию с предыдущего места работы. Согласно исследованиям, так поступают около 80% компаний. Об этом заявила независимый HR-эксперт Зулия Лойкова, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По ее словам, компании тщательно изучают рекомендации с прошлых мест работы. При этом они не просто звонят и представляются потенциальными работодателями, а маскируются, например, под представителей банков, указала эксперт и объяснила, что таким образом получается собрать разностороннее мнение о человеке, его личных и профессиональных качествах.

Кроме того, добавила эксперт, компании могут просматривать и соцсети потенциальных сотрудников, чтобы выяснить, как человек ведет себя в неформальной обстановке и каких взглядов придерживается. Лойкова уточнила, что для трудоустройства на некоторые должности кандидаты даже проходят детектор лжи. Так работодатель смотрит, как человек реагирует, к примеру, на политические темы, что особенно важно для работы в госструктурах, заключила специалист.

Ранее HR-эксперт Светлана Чурусова рассказала, что для получения желаемого повышения в компании, надо не только хорошо работать, но и иметь карьерную стратегию. По ее словам, надо работать на опережение в текущей должности, быть лояльным и вовлеченным в деятельность организации. Нужно чаще напоминать начальству о себе и своих амбициях, посоветовала она.

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