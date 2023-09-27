Россияне рассказали о самых необычных требованиях на работе

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Недопустимость рукопожатий и использование парфюма в офисе – самые странные требования на работе, с которыми сталкивались россияне. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос сервиса "Зарплата.ру".

Также в список необычных требований попали запрет ставить лайки на публикации, критикующие руководство, помогать низкоквалифицированным коллегам, носить колготки любого другого цвета, кроме телесного. Также россияне рассказали о странном запрете покупать акции у конкурентов, использовать технику Apple на работе, вести личный аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и отмечать день рождения в офисе.

Кроме того, 48% граждан РФ заявили, что сталкивались с требованием не разглашать зарплаты, 47% – с правилом жесткого дресс-кода, 46% – не использовать гаджеты и соцсети на работе, 40% – не критиковать компанию, ее продукцию или услуги. Кроме того, от россиян требовали не слушать музыку на рабочем месте (29%), не публиковать откровенные фото (19%), не курить (15%), не пропускать корпоративы (7%), не читать новости на работе (4%), не дружить с коллегами (3%), не использовать парфюм (2%).

Порядка 29% респондентов заявили, что информация о запретах в компании не станет для них отталкивающим фактором при трудоустройстве. При этом 55% сообщили, что будут ориентироваться в такой ситуации по обстоятельствам, при этом 26% выразили неготовность принять предложение.

"В свою очередь, как считает половина опрошенных (50%), строгие корпоративные правила важны, но для всех должны быть послабления. 44% уверены, что запреты способствуют выгоранию и постоянной текучке кадров. Лишь 6% допускают, что жесткие правила нужны и именно они помогают дисциплинировать команду", – говорится в сообщении.

В опросе приняли участие 2 560 работающих человек в возрасте от 25 до 55 лет из всех федеральных округов России.

Ранее стало известно, что одной из самых распространенных причин, по которой россияне отпрашиваются с работы, стала головная боль (30%). Чаще всего жители РФ берут отгулы в ноябре (56%), феврале (38%) и сентябре (36%). Одним днем ограничиваются 62% респондентов.