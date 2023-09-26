Россиянам рассказали, как побороть профессиональное выгорание

Фото: 123RF/iakovenko

В случае ощущения профессионального и эмоционального выгорания следует взять длительный отпуск или обратиться за помощью к специалисту. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Дарью Дугенцову.

По ее словам, о выгорании свидетельствуют упадок сил, регулярное нежелание идти на работу и общаться с людьми. Такие состояния начинают учащаться с наступлением осени, уточнила Дугенцова.

"Нежелание общаться с коллегами, мысли о том, как я ненавижу свою работу, говорят о профессиональном выгорании, и такие случаи не редкость. При депрессии общая картина мира выглядит серой и нерадостной, при профессиональном выгорании – лишь то, что связано с работой", – заявила она.

Помимо отпуска и помощи психолога, продолжила Дугенцова, лучше всего будет полностью поменять сферу деятельности. Уровень работы в состоянии выгорания не самый лучший, что начнет влиять как на сотрудника, так и на работодателя.

Вместе с этим, считает эксперт, профессия не должна затмевать обычную жизнь с ее маленькими радостями. Дугенцова подчеркнула важность хобби, путешествий и общения с друзьями.

Ранее опрос показал, что порядка 34% россиян после отпуска не рады вернуться к работе и хотят сменить род деятельности. 27% посетовали на подавленное эмоциональное состояние. 57% рассказали, что берут отпуск на две недели.