Количество самозанятых в Москве превысило 1,4 миллиона человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество самозанятых в Москве на 1 августа 2023 года превысило 1,4 миллиона человек, что составляет 18% от общего числа плательщиков налога на профессиональный доход, зарегистрированных в РФ. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

По его словам, с начала этого года количество самозанятых в городе увеличилось на 183 тысячи человек. Каждый пятый из них зарегистрирован в Москве, уточнил он.

"Их суммарный доход с начала 2019 года, когда в столице ввели этот налоговый режим, к 1 августа 2023-го превысил 781 миллиард рублей. В том числе более 186 миллиардов рублей самозанятые заработали с января по июль текущего года", – заявил Ефимов.

В пресс-службе отметили, что налоговый режим для самозанятых остается привлекательным для россиян, которые работают на себя. Среди преимуществ – простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и многое другое.

Самыми популярными видами деятельности у самозанятых являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг. Руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева, в свою очередь, добавила, за январь – июль этого года самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти 5,5 миллиарда рублей. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило более 19 миллиардов рублей.

За январь – июль самозанятые предоставили клиентам 52,5 миллиона чеков, что на 24% больше, чем годом ранее, уточнила она. Средний размер чека за тот же период вырос на 12%, до 3021 рубля, добавила Багреева.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что свыше 42 тысяч жителей Москвы зарегистрировались в качестве самозанятых при поддержке столичной службы занятости с начала 2020 года. Она уточнила, что москвичи могут рассчитывать на помощь в центрах "Моя работа" и "Моя карьера".

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