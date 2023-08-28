"Техноград" проведет для москвичей онлайн-курс по основам построения карьеры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ проведет онлайн-курс "Основы построения карьеры". Посетителям лекций, которые пройдут 4 и 6 сентября, расскажут, какими навыками должны обладать современные работники.

Как отмечает портал мэра и правительства Москвы, посещение лекций бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

На первом занятии, которое состоится в понедельник, 4 сентября, в 19:00, москвичам расскажут о том, что такое VUCA, BANI, SHIVA-мир, они узнают о трендах рынка труда, стадиях развития карьеры и о том, как следует планировать профессиональный путь.

Вторая лекция пройдет в среду, 6 сентября, в 18:00. На ней преподаватели объяснят, как управлять карьерой, расскажут о ключевых компетенциях, которые помогут посетителям в будущем планировать и реализовывать свои цели, а также дадут ряд рекомендаций по выстраиванию профессионального маршрута.

Отмечается, что лекции будет читать сертифицированный карьерный коуч и тренер центра развития карьеры Ольга Гуляева.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" – это образовательная площадка, расположенная на ВДНХ, которая предлагает москвичам и гостям столицы пройти профориентацию, узнать о новых сферах деятельности и обучиться им.

Центр развития карьеры является одним из направлений деятельности комплекса, его специалисты помогают жителям города найти свою профессию.

Ранее сообщалось, что на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" дети могут пройти бесплатную профориентацию, тестирование занимает около 10 минут и состоит из 20 вопросов. Результаты с рекомендациями отправляют родителям на электронную почту.

Тестирования проводятся в шатре "Траектория роста" в любой день, кроме понедельника: по будням – с 12:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:00.



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