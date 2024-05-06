На Березовой аллее построят снегосплавный пункт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В столице появится стационарный снегосплавительный пункт, рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Производительность снегосплавного пункта будет составлять семь тысяч кубических метров в сутки. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по бетонированию чаши снегосплава", – рассказал глава Депстроя, уточнив, что пункт будет работать в районе Владыкино.

Открыть его планируется по адресу Березовая аллея, владение 10.

Действие снегосплавов связано с использованием тепла сточных вод, которое и приводит к таянию снежной массы. Снег сбрасывается в приемный бункер, в который встроены сепараторы-дробилки для измельчения. После этого он попадает в специальный отсек, куда поступает сточная вода. При этом ее температура поддерживается на уровне не ниже 10 градусов.

Пункт будет оснащен снегосплавной камерой, песколовкой, пультом управления дробилками, канализационной насосной станцией, установкой для очистки воздуха, собственной трансформаторной подстанцией, а также площадками для осадки и снега. Кроме того, к нему будет пристроено инвентарно-бытовое здание.

Ранее сообщалось, что новая судостроительная верфь в столичном районе Нагатинский Затон должна начать работу в конце 2024 года. По словам Сергея Собянина, завод будет выпускать современные электросуда различных размеров. Мэр выразил надежду на то, что они будут востребованы и на других водоемах и реках России.