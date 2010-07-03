ГИБДД дополнит теоретическую часть экзамена на водительские права

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Госавтоинспекция планирует изменить теоретическую часть экзамена на водительские права, увеличив количество задач по безопасности вождения. Об этом, как передает ТАСС, сообщил замначальника отдела организации регистрационного-экзаменационной деятельности ГИБДД РФ Николай Гиляков.
"Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнив вопросами, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства", – сказал он.
Также он рассказал о планах отказаться от балльной системы при оценке практического экзамена.
"Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев", – сказал Гиляков.
Он уточнил, что на сегодняшний день существует пять штрафных баллов, если экзаменуемый их наберет, то не сдаст экзамен.
Ранее в ГИБДД предложили ввести единый экзамен на права, объединив "площадку" и "город". В ГИБДД отмечали, что это улучшит подготовку будущих водителей и сократит аварийность на дорогах.
В МВД России до этого рассказывали, какие ошибки чаще всего допускают будущие водители, сдавая экзамен на водительские права на "площадке" и в "городе".
Во время практического экзамена на "площадке" наибольшие сложности вызывают эстакада, параллельная парковка и заезд в бокс задним ходом. На практическом экзамене в условиях дорожного движения ("город") кандидаты в водители нередко забывают подать сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом или остановкой. Многие также демонстрируют неуверенное управление машиной.
Обучаться в автошколе на управление автомобилем или мотоциклом можно с 16 лет. Сдать экзамен на категорию М и подкатегорию А1 можно также с 16 лет, на категории В и С – с 17 лет. Но получить права и начать управлять ТС можно только с 18 лет.
Водительское удостоверение действует 10 лет с момента оформления. После получения национальных водительских прав можно оформить международное водительское удостоверение.
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