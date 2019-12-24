Автоэксперт оценил новые правила экзамена на водительские права

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов в интервью Москве 24 прокомментировал изменения в правилах проведения экзамена на водительские права. По его словам, многие изменения помогут начинающим водителям лучше освоить дорожно-транспортную систему.
"Радует, что можно будет по жалобе самого курсанта отменить результат экзаменов, если были неправомерно зачислены штрафные баллы", – говорит эксперт.
Что касается сроков проведения повторных экзаменов, специалист считает, что это вполне разумно и не приведет к нарушению прав граждан.
На вопрос о том, уместно ли снять запрет на обучение вождению на магистралях, Клевцов ответил, что это разумное решение, поскольку водитель должен быть полностью подготовлен к реальным условиям вождения в том городе, в котором он проживает.
"У нас есть определенное требование по количеству часов вождения. Какие-то часы должны быть предусмотрены, чтобы водитель мог выехать и посмотреть, как ему ездить на автомагистрали на практике, тем более они у нас широко развиваются. Это нормальная концепция, когда водителя готовят к реальным условиям вождения. Хорошо, что этот запрет отменяют", – сказал он.
Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права.
Первые положения начнут действовать в январе 2020 года, а основные вступят в силу 1 октября. В январе будет снят запрет на обучение вождению на магистралях. В то же время нарушителям запретят возвращать права, пока они не оплатят штрафы.
В октябре объединят ранее раздельные части экзамена – "город" и "площадку". Кроме того, тест перестанут проводить на заранее известном маршруте. При этом результаты испытания можно будет аннулировать. Кандидата не допустят до экзамена в автоинспекции, если у автошколы не было лицензии.
Если кандидат не пройдет экзамен с третьей попытки, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех месяцев.
Госавтоинспекция также планирует изменить теоретическую часть экзамена на водительские права, увеличив количество задач по безопасности вождения.
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