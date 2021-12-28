Минздрав РФ обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минздрав РФ обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. 14-я версия Временных методических рекомендаций опубликована на сайте ведомства.
Документ разработали ведущие специалисты для обеспечения оказания медпомощи больным COVID-19 по единому протоколу на территории России. В обновленную версию включили информацию об "Омикрон"-штамме коронавируса, которая находится в разделе "Этиология, патогенез и патоморфология".
Специалисты также актуализировали данные в разделах "Эпидемиологическая характеристика" и "Клинические особенности". Обновили информацию и о противовирусном лечении, добавив в документ данные о препарате "Мир 19".
"Актуализированы сведения об использовании препарата фавипиравир, который теперь может применяться и в виде внутривенных инфузий. Представлена подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания", – говорится в сообщении.
В новую версию рекомендаций специалисты также добавили информацию о подростковой вакцине "Спутник M".
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в мире многие инфекции удалось взять под контроль. По его словам, каждому под силу уберечь свое здоровье от печальных последствий и сделать вклад в общую победу над пандемией. Он напомнил, что самая надежная защита – вакцинация.
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей и подростков от COVID-19
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