Мурашко заявил, что в мире есть все необходимое для победы над COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в мире многие инфекции удалось взять под контроль.
"И у нас есть все необходимое, чтобы победить и новую коронавирусную инфекцию", – цитирует министра РИА Новости.
По словам Мурашко, каждому под силу уберечь свое здоровье от печальных последствий и сделать вклад в общую победу над пандемией. Она напомнил, что самая надежная защита – вакцинация.
Глава Минздрава подчеркнул, что в эпоху пандемии российская система здравоохранения мобилизовалась и показала свою устойчивость.
По словам заведующего отделом Центра имени Гамалеи Александра Бутенко, срок окончания пандемии COVID-19 зависит от иммунной прослойки населения и мутагенности. Он отметил, что у коронавируса наблюдается высокая способность к мутациям, однако такие процессы не всегда приводят к патогенности вируса, а наоборот, могут ослаблять его.
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей и подростков от COVID-19
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