В Минтруде РФ объяснили зависимость пособия по беременности от прописки

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Пособия малообеспеченным беременным начисляются в размере половины установленного в регионе прожиточного минимума, пояснила замминистра труда Ольга Баталина.
По ее словам, в разных субъектах России сумма отличается. К примеру, прожиточный минимум в Волгоградской области равен 11 861 рублю, в Мурманской области – 21 113 рублям, а в Крыму – 13 379 рублям.
"При обращении за пособием на портале госуслуг выплаты автоматически будут начислены в том размере, которое назначается в области постоянной прописки женщины, однако при наличии можно указать и временную регистрацию. Пенсионный фонд проверит ее по базам министерства внутренних дел и рассчитает выплату из размера прожиточного минимума региона, в котором беременная фактически находится", – приводит слова Баталиной "Российская газета".
Замминистра труда пояснила, что выплату могут оформить и женщины без прописки. Тогда необходимо подтвердить место фактического пребывания любыми документами, в числе которых находятся договор аренды или справка из медицинской организации.
Баталина напомнила, что для оформления пособия женщине необходимо встать на учет в женской консультации. При этом выплаты осуществляются женщинам, среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного минимума в регионе.
Ранее министерство труда и соцзащиты РФ предложило с 1 января 2023 года ввести единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию. Уточняется, что в настоящее время работодатели платят 22% с зарплаты своих работника в Пенсионный фонд России, 5,1% – в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% – в Фонд социального страхования.
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