Какие изменения ждут россиян с 1 февраля 2022 года

В феврале 2022 года в России начнут действовать несколько важных законов и нововведений. В частности, увеличатся пенсии и социальные пособия, бизнес получит больше возможностей для поддержки, а в кинотеатрах зрители смогут посмотреть российские фильмы по "Пушкинской карте". Рассказываем, какие еще изменения произойдут в жизни россиян в последний месяц зимы.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Повышение пенсий

Закон об увеличении выплат 28 января подписал Владимир Путин. По его поручению пенсии проиндексируют выше уровня инфляции – на 8,6%. После того как изменения вступят в силу, средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля.

Это уже вторая индексация пенсий в 2022 году. Первая была проведена с 1 января, выплаты выросли на 5,9%. За счет очередной индексации в феврале вместе с пенсией ее получателям переведут и разницу между повышением на 8,6 и 5,9%.



Индексация соцвыплат

С 1 февраля в России вырастет материнский капитал и ряд других пособий на 8,4%. Размер маткапитала на первого ребенка составит 524 500 рублей, на второго – 693 100 рублей, если семья не получала выплаты на первенца. В противном случае семье доплатят 168 600 рублей. Важно, что с 1 февраля 2022 года маткапитал начнут индексировать по фактической величине инфляции, а не по прогнозной, как было ранее.

Кроме материнского капитала, с 1 февраля вырастут выплаты на детей. Индексация составит 8,4%, благодаря чему единовременное пособие на рождение ребенка увеличится с 18 886 до 20 472 рублей. Кроме того, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 31 282 рубля в месяц.

Также на 8,4% проиндексируют ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и России и ряду других льготных категорий россиян.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поддержка бизнеса

С 1 февраля малый и средний бизнес, самозанятые и те, кто планирует открыть свое дело, смогут получить поддержку на базе цифровой платформы малого и среднего предпринимательства. Это эксперимент, в котором участвуют Минцифры, Центральный банк, Минэкономразвития, Федеральная налоговая служба и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

Новая цифровая платформа адресно подберет меры поддержки бизнесменам. Кроме того, здесь удастся получить услуги, необходимые на разных этапах развития своего дела. Вся работа будет идти дистанционно, нужная информация – проходить через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Эксперимент с новой цифровой платформой рассчитан до 1 февраля 2025 года.



Защита должников

С 1 февраля россияне с просроченными платежами получат право сохранить ежемесячный доход не ниже прожиточного минимума для трудоспособных граждан. В 2022 году он составляет 13 793 рубля. По новому закону банки не смогут списать эти деньги. Более того, если у должника есть иждивенцы, неприкасаемую сумму можно увеличить. Чтобы сохранить эти деньги, достаточно написать заявление в Федеральную службу судебных приставов с указанием счета, на котором необходимо оставить прожиточный минимум.

Однако новый закон коснется не всех. Под его действие не подпадают задолжавшие по алиментам, уклонисты от возмещения семье ущерба в связи с потерей кормильца и преступники, которые должны выплатить ущерб потерпевшим.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В кино – по "Пушкинской карте"

Обладатели "Пушкинской карты" с 1 февраля смогут расплатиться ей в кинотеатрах за билеты на отечественные картины, которые сняты при поддержке министерства культуры и Фонда кино. За год на российское кино удастся потратить до двух тысяч рублей при общем номинале "Пушкинской карты" в пять тысяч.

"Пушкинская карта" появилась 1 сентября 2021 года. На портале госуслуг ее могут оформить россияне от 14 до 22 лет. Помимо кинотеатров, карту принимают в музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и на других культурных площадках.



В Таиланд – без карантина

С 1 февраля в Таиланде иностранным туристам, которые прошли полную вакцинацию, не нужно будет сидеть на карантине. Эта мера касается и россиян. При этом, по словам руководителя отдела новостей МИД Таиланда Марати Налиты Андамо, путешественники должны будут сдать два теста на коронавирус: первый – после прилета в страну, второй потребуется на пятый день пребывания там.



"Платон" обойдется дороже

С 1 февраля в России изменятся тарифы в системе "Платон", собирающей деньги с большегрузов в счет вреда, который они причиняют федеральным дорогам. Проезд для грузовика массой более 12 тонн будет стоить 2,54 рубля за километр вместо 2,34 рубля, как было ранее. Тариф скорректировали на основе инфляции за предыдущий год. По официальным данным, в системе "Платон" зарегистрировано более полутора миллионов грузовиков массой свыше 12 тонн.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Изменение в расписании электричек

В феврале поменяют расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Это связано с работами на станции Щелково. Время отправления и прибытия изменится у электричек, курсирующих между Москвой и станциями Монино, Щелково и Пушкино: с 1 по 7 февраля и с 11 по 17 февраля с 00:05 до 05:30, а также с 7 по 10 февраля и с 17 по 27 февраля с 22:30 до 02:30.

Вместе с тем с 7 по 9 февраля и с 17 по 27 февраля из расписания уберут электричку № 7286, отправлявшуюся из Москвы в Монино в 22:30. Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов пассажиры могут на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении РЖД.



Никита Камзин, Анатолий Федотов